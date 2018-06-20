Эксперт рассказал, зачем Москва вводит ответные меры на пошлины Вашингтона

Экономист Сергей Хестанов рассказал, зачем Москва вводит слабые с экономической точки зрения ответные меры на пошлины Вашингтона, передает НСН.

«Скорее всего, смысл этих мер чисто риторический. Этим мы демонстрируем свою солидарность с Европой и Китаем, которые недовольны американскими пошлинами.

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Потому что никакого смысла во введении настолько небольших с точки зрения экономического эффекта мер просто нет», — заключил экономист.

Ответные меры России на введение США пошлин на алюминий и сталь оценили на первоначальном этапе в 93 миллиона долларов.

Отмечается, что максимальная сумма ответных мер в отношении американских товаров может составлять около 538 миллионов долларов.

Именно эта цифра характеризует ущерб для экономики России от введения пошлин США на российский экспорт металлов.