Эксперт рассказал, почему США не почувствуют контрмер на пошлины

Экономист Сергей Хестанов рассказал, что товарооборот России с США настолько ничтожен, что ущерб от ответных мер американская экономика просто не почувствует, передает НСН.

«Товарооборот России с США вообще небольшой. Причём значительная часть его — это поставки нашего сырья в Штаты. Мы же из Америки покупаем достаточно ограниченный ассортимент товаров, из которого заметной частью являются лекарства, которых введение пошлин не коснётся, и электроника.

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Самый яркий представитель её — всем известный iPhone. В остальном же размер товарооборота настолько мал, что даже полный его запрет никакого существенного воздействия, которое можно было бы статистически измерить, на экономику США оказать не может», — заявил Хестанов.

Ответные меры России на введение США пошлин на алюминий и сталь оценили на первоначальном этапе в 93 миллиона долларов. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Минэкономразвития.

Отмечается, что максимальная сумма ответных мер в отношении американских товаров может составлять около 538 миллионов долларов. Именно эта цифра характеризует ущерб для экономики России от введения пошлин США на российский экспорт металлов.