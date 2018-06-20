Глава правительства Якутии ушел в отставку

Глава правительства Якутии Евгений Чекин уходит с поста, его место займет замполпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Владимир Солодов. Об этом сообщается на официальном портале республики.

Солодов стал заместителем Юрия Трутнева в 2015 году. Как отмечается, он курирует экономическую и социальную политику.

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«В зону ответственности В. Солодова входит контроль исполнения поручений президента и правительства Российской Федерации, включая «майские указы» и поручения по обеспечению опережающего развития Дальнего Востока», — говорится в сообщении.

В конце мая стало известно, что глава Якутии Егор Борисов принял решение уйти с поста главы региона.

Врио руководителя республики назначен мэр Якутска Айсен Николаев.