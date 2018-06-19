Кушнер встретился с королем Иордании

Старший советник президента США Джаред Кушнер провел встречу с королем Иордании Абдаллой II, сообщает Reuters.

Во время встречи стороны обсудили гуманитарную обстановку в Газе, а также меры по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, предпринимаемые администрацией президента США Дональда Трампа.

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Переговоры между зятем американского президента и иорданским королем проходили в присутствии Джейсона Гринблатта, спецпредставителя США на международных переговорах.

Хотя в администрации Трампа ведутся разработки плана урегулирования отношений Палестины и Израиля, проект еще не был опубликован.

Отмечается, что встреча прошла на следующий день после приватных переговоров между королем Саудовской Аравии и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, также посвященных установлению мира на Ближнем Востоке.