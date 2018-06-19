Москва и Минск договорились решить вопрос о пересечении границы

Россия и Белоруссия договорились в скором времени решить вопрос о пересечении российско-белорусской границы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает РИА «Новости».

«Особая тема в союзном строительстве — защита интересов наших граждан. Для них уже в полной мере обеспечен надлежащий уровень различных прав и свобод. По крайней мере, мы продвинулись в союзе Белоруссии и России дальше любого интеграционного проекта. Возникают отдельные вопросы, к примеру — по порядку пересечения белорусско-российской границы. Мы договорились, что в ближайшее время разберемся с этой проблемой», — сказал белорусский президент.

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По словам Лукашенко, в Белоруссии с пониманием относятся к применению «элементов пограничного контроля» со стороны России в связи с чемпионатом мира по футболу.

«Но ожидаем, что все оставшиеся вопросы по пересечению белорусско-российской границы нам надо урегулировать», — добавил он.

Ранее Лукашенко пригрозил России ввести контроль на границе.