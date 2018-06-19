Эксперт: взаимоотношения между Китаем и США не повлияют на диалог между Россией и Китаем

Руководитель экспертного совета «Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития» Бронислав Виногродский считает, что взаимоотношения между Пекином и Вашингтоном не повлияют на диалог между Россией и Китаем, передает НСН.

В Пекине новые торговые пошлины США против китайской продукции назвали шантажом и давлением. Такое заявление содержится в сообщении, опубликованном на сайте министерства коммерции КНР. В нём уточняется, что публикация Вашингтоном списка товаров, по отношению к которым могут быть введены санкции, нарушает достигнутые ранее двусторонние договорённости и глубоко разочаровывает весь мир. В ведомстве также заявили о готовности сделать ответный шаг.

«Я не думаю, что может что-то принципиально измениться в отношениях между Россией и Китаем, причём как в хорошую, так и в плохую сторону. Я в этом уверен. Америка не влияет на наши отношения уже», - сказал эксперт.