Стало известно, о чем Ким Чен Ын написал Путину

Помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков рассказал, что в послании, переданном Владимиру Путину от лидера КНДР Ким Чен Ына, речь шла о поддержании контактов на высшем уровне. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ушакова, информации о возможности контактов двух лидеров в письме не содержалось.

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«Там говорилось о том, что мы будем поддерживать контакты на высшем уровне», - заявил Ушаков.

Ранее сообщалось, что председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) Северной Кореи Ким Ен Нам передал президенту России Владимиру Путину письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына. Представитель КНДР также передал Путину «искренний привет» от лидера Северной Кореи.