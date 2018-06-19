NYT: Трамп сопротивляется растущему гневу вокруг миграционной политики
Президент США и двое членов его кабинета выступили с «агрессивной защитой» своей политики разделения семей мигрантов, пишет The New York Times.
Имеются в виду последние заявления Трампа о «безопасной стране», а также другие объяснения, прозвучавшие в оправдание разделения семей мигрантов на брифинге главы vинистерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Тогда в Белом доме объясняли, что выбора нет. NYT замечает, что
Реклама
в отличие от Трампа, Нильсен не повторила «ложного обвинения» в том, что только демократы были виноваты в том, что Конгресс не смог принять меры, которые не допустили бы ситуацию разделения с семьями почти 2 тыс. детей.
В материале отмечается, что после заявления Трампа все большее число республиканцев присоединялись к критике такой миграционной политики.
Ранее сообщалось, что в США прошли протесты против разделения семей иммигрантов на южных границах.