NYT: Трамп сопротивляется растущему гневу вокруг миграционной политики

<img src="//img.gazeta.ru/files3/321/7901321/AP_160660154087-pic905-895x505-93546.jpg">

Президент США и двое членов его кабинета выступили с «агрессивной защитой» своей политики разделения семей мигрантов, пишет The New York Times.

Имеются в виду последние заявления Трампа о «безопасной стране», а также другие объяснения, прозвучавшие в оправдание разделения семей мигрантов на брифинге главы vинистерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Тогда в Белом доме объясняли, что выбора нет. NYT замечает, что

Реклама

в отличие от Трампа, Нильсен не повторила «ложного обвинения» в том, что только демократы были виноваты в том, что Конгресс не смог принять меры, которые не допустили бы ситуацию разделения с семьями почти 2 тыс. детей.

В материале отмечается, что после заявления Трампа все большее число республиканцев присоединялись к критике такой миграционной политики.

Ранее сообщалось, что в США прошли протесты против разделения семей иммигрантов на южных границах.