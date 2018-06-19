Во Франции высказались против миграционной политики США

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Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что французская сторона не разделяет позицию США в вопросе миграционной политики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на телеканал France 2.

Комментируя разделение семей на американо-мексиканской границе, представитель французского правительства сказал, что не хочет, чтобы в Европе происходило то же самое. Также Гриво подчеркнул, что французская модель культуры отличается от американской и назвал себя «ребенком Европы», вместе с которой он вырос.

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«Для меня Европа — это мир, процветание, умение делиться, открытость. Мое поколение ответственно за защиту этого, за защиту европейской солидарности от популизма», - сообщил Гриво.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не желает повторения в США проблем с мигрантами, которые происходят в Европе.