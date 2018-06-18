Действующий президент Колумбии поздравил Дуке с победой

Действующий президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос поздравил кандидата от правой партии «Демократический центр» Ивана Дуке с победой на выборах главы государства, передает РИА «Новости».

«Я позвонил Ивану Дуке, чтобы поздравить и пожелать ему всего самого лучшего. Предложил ему всю помощь от правительства, чтобы провести четкую и спокойную передачу власти», — написал Сантос в своем твиттере.

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В свою очередь, кандидат в президенты Густаво Петро заявил, что его сторонники будут в оппозиции новой власти.

«Мы принимаем победу Дуке, это президент республики Колумбия. Мы не будем просить ни министерств, ни посольств — ничего. Мы в оппозиции этому правительству», — сказал Петро.

Ранее сообщалось, что Иван Дуке лидирует на выборах президента Колумбии.