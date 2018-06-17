Пушков рассказал о «трудностях» Меркель

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере рассказал о проблемах Германии, которые предстоит решить канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

«Кризис лидерства в ЕС, (президент США Дональд) Трамп, тарифные войны с США, раздоры в G7, споры вокруг России, мигранты и ультиматум главы МВД Зеехофера», — написал Пушков.

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По его словам, у Меркель — «накопление трудностей».

Он также добавил, что нынешний срок канцлера ФРГ может оказаться сложнее прошлого.

Ранее министр внутренних дел Германии и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер намерен выдвинуть ультиматум Меркель по вопросу противодействия нелегальным мигрантам.