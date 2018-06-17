WP: планировавший помешать избранию Трампа агент ФБР выступит в конгрессе

Бывший агент ФБР Питер Стрзок, который хотел помешать избранию президента США Дональда Трампа, решил дать показания в конгрессе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на его юриста.

По данным издания, Стрзок хочет честно ответить на вопросы законодателей и не использовать свое право не давать показания против себя.

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Как отмечается, на это решение экс-агента ФБР повлияла публикация отчета генерального инспектора минюста США о действиях ФБР в ходе расследования дела Хиллари Клинтон.

Ранее сообщалось, что Стрзок, который принимал участие в расследовании дела о переписке Хиллари Клинтон, в переписке заявлял, что ФБР «остановит» растущее влияние предвыборной кампании Трампа.