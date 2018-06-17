Экс-ведущий обвинил главу CNN в обогащении за счет карьеры Трампа

Бывший ведущий телеканала CNN Реза Аслан в своем твиттере обвинил главу телеканала Джеффа Цукера в том, что он обогащается, заставляя журналистов критиковать президента США Дональда Трампа.

Цукер занимал должность главы NBC Entertainment, когда телеканал заключил контракт с Дональдом Трампом, который с 2004 года вел на нем свое собственное реалити-шоу.

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«Давайте начистоту: Джефф Цукер заработал состояние, создавая Дональда Трампа в NBC; он сделал состояние добиваясь избрания Трампа за миллиарды долларов в виде бесплатных эфиров; и теперь он делает состояние, притворяясь, что оппонирует Трампу в CNN», — написал Аслан.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил редакции Washington Post бастовать против главы Amazon.