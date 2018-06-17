Глава МВД Германии заявил, что не может работать с Меркель

В Германии министр внутренних дел и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер рассказал, что больше не может работать с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом пишет Die Welt.

Отмечается, что данное заявление было сделано политиком 14 июня на совещании членов правительства от его партии с главой земельной группы ХСС в бундестаге Александером Добриндтом. Отношения между Зеехофером и Меркель усложнились из-за различного подхода к миграционной политике. Так, например, министр выступает за возможность отказывать мигрантам во въезде в Германию на границе, а канцлер против.

Реклама

«Я больше не могу работать с этой женщиной», — заявил Зеехофер.

Ранее сообщалось, что Меркель хочет провести чрезвычайный саммит по миграционному кризису в Европе.