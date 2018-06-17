СМИ: Япония выразила сожаление из-за российских учений на Курилах

Японское правительство выразило российской стороне сожаление из-за намеченных на июнь военных учений в южной части Курил. Об этом пишет газета Yomiuri.

Отмечается, что российская сторона получила от Японии соответствующее представление через посольство в Москве и отклонила его. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что учения проводятся на национальной территории.

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Уточняется, что они должны состояться 18-21 июня на острове Итуруп, о чем и было заблаговременно сообщено японскому Управлению безопасности на море.

Ранее генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга сообщил, что Япония заявила России протест из-за прокладки оптической линии связи на Курильские острова.