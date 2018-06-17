Лидера оппозиции Венесуэлы выдвинули на Нобелевскую премию мира

Депутат из Норвегии Грюнде Алмеланд выдвинул лидера оппозиции Венесуэлы Леопольдо Лопеса на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает Pitazo.

По словам Алмеланда, приверженность Лопеса к свободе и благу для всех венесуэльцев привели его «к тяжелой битве против оскорбительного и незаконного режима властей Венесуэлы».

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Он также добавил, что его вдохновляют усилия лидера оппозиции страны по созданию условий для «новой Венесуэлы».

Ранее сообщалось, что двое членов правящей партии прогресса Норвегии выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его работу по достижению соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова.