Трамп рассказал о скорой встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным может произойти этим летом, передает CBS.

«Вполне возможно, что мы встретимся», — сказал Трамп, когда его спросили о вероятности встречи с Путиным летом этого года.

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Ранее Путин заявил, что встреча с Трампом пройдет «как только, так сразу». По его словам, она состоится в тот момент, когда американская сторона будет к ней готова.

Также ранее Трамп рассказывал, о чем он попросил бы Путина.