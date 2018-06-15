WSJ: Макрон намерен сделать французский основным языком ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает сделать французский основным языком во всей документации ЕС, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, мера вырабатывается на фоне переговоров Великобритании о выходе из Евросоюза.
Макрон призвал вернуться к порядкам, существовавшим до 1973 года, когда именно французский был основным в делопроизводстве.
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Ранее президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого Трамп подчеркнул необходимость «перебалансировки системы торговли с Европой».
Также Макрон назвал введенные американской стороной пошлины на сталь и алюминий незаконными.