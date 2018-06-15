Директор ФБР призвал исключить в работе политическую предвзятость

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил в связи с публикацией доклада минюста о расследовании в отношении Хиллари Клинтон, что будет добиваться исключения в работе политической предвзятости, передает РИА «Новости».

«Мы должны обеспечить… чтобы каждый (в ФБР - ред.) понимал, что от нас ожидают… это включает важность объективности, важность избегать даже появления конфликта личных интересов или политической предвзятости в нашей работе», — сказал Рэй.

Ранее сообщалось, что ФБР по итогам расследования деятельности экс-директора ведомства Джеймса Коми, которое проводил генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Хоровиц, ужесточило правила общения со СМИ.