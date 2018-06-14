На Украине назвали Крым чужим для страны

РИА «Новости»

Глава Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что Крым всегда был чужим для Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, когда Крым входил в состав Украины он был офшорной зоной, в которой «отмывалось все награбленное и краденое».

Он также добавил, что о Крыме вспоминали только в июле и забывали в начале сентября.

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Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с лидерами G7, что Крым является российским, потому что люди там говорят на русском языке.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.