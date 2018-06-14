На Украине назвали Крым чужим для страны

Глава Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что Крым всегда был чужим для Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, когда Крым входил в состав Украины он был офшорной зоной, в которой «отмывалось все награбленное и краденое».

Он также добавил, что о Крыме вспоминали только в июле и забывали в начале сентября.

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Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с лидерами G7, что Крым является российским, потому что люди там говорят на русском языке.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.