Сергей «Паук» Троицкий выдвинулся в мэры Москвы

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что лидер группы «Коррозии металла» Сергей «Паук» Троицкий выдвинулся кандидатом в мэры Москвы, передает РИА «Новости».

«Троицкий Сергей Евгеньевич 1966 года рождения... подал документы в Мосгоризбирком», — сказал Реут.

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Он добавил, что Троицкий возглавляет фонд содействия развитию и патриотическому воспитанию молодежи «Корпорация тяжелого рока», а также является музыкальным руководителем и участником рок-группы «Коррозия металла».

Реут отметил, что «Паук» идет на выборы самовыдвиженцем.

Выборы главы Москвы состоятся 9 сентября.

В 2017 году сообщалось, что Троицкого избили в подмосковной деревне. Отмечалось, что музыканту сломали нос.