Путин подписал указ об оптимизации структуры администрации Кремля

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Российский президент Владимир Путин подписал указ об оптимизации структуры администрации президента. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что будет реорганизовано управление президента России по внутренней политике. На него будут возложены подготовка, обобщение и представление главе государства и главе администрации предложений по вопросам определения приоритетных направлений государственной политики в области развития местного самоуправления. Кроме того, будут совершенствоваться общие принципы организации местного самоуправления и взаимодействие президента с органами местного самоуправления.

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Кроме того, будут реорганизованы экспертное управление по делам президента, управление президента по обеспечению деятельности Госсовета, управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, а также управление по общественным проектам.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал дождаться распределения обязанностей по администрации.