Песков рассказал, чем может заняться Путин после открытия ЧМ

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин использует матч открытия чемпионата мира по футболу в стадионе «Лужники» для общения со своими иностранными коллегами, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, не исключено, что неформальное общение затем продолжится в Кремле.

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«Президент Путин будет сегодня на церемонии открытия в стадионе «Лужники», будет присутствовать вместе с главами государств, правительств, другими высокопоставленными представителями из зарубежных стран и ФИФА. Он будет присутствовать на матче открытия, где российская сборная встретится со сборной Саудовской Аравии. Мы планируем также, что президент использует это мероприятие для продолжения весьма активного общения со своими коллегами из разных стран — как в кулуарах этого матча, так и, возможно, в Кремле продолжит неформальное общение с гостями из стран СНГ», — рассказал Песков.

Матч открытия чемпионата мира, который будет проходить в 11 городах России до 15 июля, состоится в четверг на столичном стадионе «Лужники».

Планируется, что церемонию, в частности, также посетят президент Абхазии Рауль Хаджимба, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Боливии Эво Моралес, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, председатель Совета министров Ливана Саад Харири, президент Молдавии Игорь Додон, президент Панамы Хуан Карлос Варела, избранный президент Парагвая Марио Абдо Бенитес, президент Руанды Поль Кагаме, наследный принц Саудовской Аравии Сальман Аль Сауд, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.