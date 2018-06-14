В Раде заявили о попытках Украины обмануть МВФ‍

Депутаты Рады назвали закон об антикоррупционном суде, который вступает в силу 14 июня, попыткой обмануть Международный валютный фонд (МВФ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент Украины Петр Порошенко сфальсифицировал одну из статей этого закона, заявил депутат от партии «Самопомощь» Егор Соболев.

Реклама

По его словам, в тексте документа говорится, что все текущие дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут также завершены в общих судах, а не в апелляционной палате антикоррупционного суда. Соболев добавил, что украинский парламент «за такое не голосовал».

«Сфальсифицированный текст по очереди подписали председатель правового комитета Рады Руслан Князевич, спикер Андрей Парубий и сам Порошенко. Уже обсудил эту проблему с директором НАБУ Артемом Сытником. Будем искать решение. Сама по себе эта фальсификация показывает, насколько топ-коррупционеры боятся Антикоррупционного суда», — отметил Соболев.

В то же время источник RT в партии «Народный фронт» заявил, что все суды общей юрисдикции подконтрольны президентскому окружению.

«МВФ думает, что мы добровольно согласимся на создание Антикоррупционного суда. Но это сломает все связи в политике, которые и держатся только на гарантиях неприкосновенности. Как дальше работать с партнерами, если их завтра могут задержать?» — заключил источник.

11 июня Порошенко подписал закон о создании высшего антикоррупционного суда.