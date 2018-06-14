Трамп объяснил необходимость вернуть Россию в G7

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox объяснил свое мнение о необходимости вернуть Россию в G7.

Трамп признался, что 25% времени саммита «Большой семерки» в канадском Квебеке участники посвятили обсуждению России.

«И я сказал, что было бы лучше, если бы они (представители России. — «Газета.Ru») были здесь», — отметил президент США.

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Он также рассказал, о чем бы спросил российского президента Владимира Путина, если бы он присутствовал на саммите G7.

Ранее Трамп заявил, что было бы полезно, если бы Россия вернулась в состав «Большой восьмерки». По его словам, на саммите «некоторым понравилась» эта идея.