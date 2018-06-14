Трамп рассказал, о чем попросил бы Путина

Президент США Дональд Трамп рассказал, о чем попросил бы российского президента Владимира Путина, если бы сидел с ним за одним столом. Об этом он сказал в интервью Fox News, отрывок из которого опубликовал в твиттере журналист Аарон Рупар.

Журналист телеканала попросил американского президента объяснить слова о том, что стоит вернуть формат «Большой восьмерки» с участием России.

Реклама

Трамп отметил, что это пошло бы на пользу, учитывая, что участники саммита «Большой семерки» потратили четверть своего времени на обсуждение России.

«Я не за Россию. Я за США. Но если бы, например, Путин сидел напротив меня за одним столом там, в Канаде (место проведения саммита G7. — «Газета.Ru»), я бы сказал: «Сделаете одолжение? Выйдете из Сирии? Выйдете из Украины? Вас не должно быть там», — сказал Трамп.

Президент США также сообщил о своей уверенности в том, что у него сложились бы хорошие отношения с Путиным. Трамп заключил, что если бы российский президент был на саммите, то у него была бы возможность попросить сделать вещи, которые будут полезны для всего мира.