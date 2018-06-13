NRK: члены норвежской правящей партии выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира
Двое членов правящей партии прогресса Норвегии выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его работу по достижению соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова, передает Норвежская государственная телерадиокомпания (NRK).
Христиан Тибринг-Гьедде и Пер-Вилли Амундсен из «Партии прогресса» Норвегии выступили с соответствующим заявлением, передает NRK. Как следует из материала, парламентарии подчеркивают, что присуждение Нобелевской премии «окажет поддержку в рамках нового, но хрупкого процесса».
Также отмечается, что именно Трамп способствовал прорыву в отношениях с КНДР. Эти первые результаты по установлению мира на Корейском полуострове были достигнуты по итогам саммита США-КНДР в Сингапуре 12 июня.
В заявлении парламентариев говорится, что корейский конфликт один из самых сложных для разрешения, его эскалация может затронуть многие страны. А тема ядерного разоружения является одной из важных тем по установлению безопасности в мире.
Ранее Трамп заявил, что не считает себя достойным Нобелевской премии мира.