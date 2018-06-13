Премьер Грузии объявил о своей отставке

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что уходит в отставку, сообщает РИА «Новости».

В связи с уходом премьера в отставку также уходит правительство страны.

«Я старался быть премьер-министром каждого гражданина… Я был и являюсь командным игроком. Исходя из этого я замечаю настроения в команде и принимаю решение, которое в моей ситуации должен был принять любой руководитель команды. Я оставляю сегодня свою должность», — сказал Квирикашвили.

Отмечается, что отставка правительства связана с протестными акциями в Грузии, начавшимися в конце мая. Протестующие требуют «восстановления справедливости» в деле об убийстве 16-летнего подростка в декабре 2017 года.