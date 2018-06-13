CNBC назвало стоимость проведения встречи Трампа и Ким Чен Ына

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На проведение двухдневного саммита США-КНДР, во время которого состоялась «историческая встреча» между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, Сингапур потратил порядка $15 млн, пишет CNBC.

По данным премьер-министра Сингапура Ли Сяньлуна, двухдневное пребывание Трампа и Ким Чен Ына обошлось в 20 млн сингапурских долларов (порядка $15 млн).

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Ли Сяньлунь отметил, что такие затраты сингапурская сторона была готова понести. По словам премьер-министра Сингапура, прошедший саммит положительно сказался на репутации страны и показывает международный статус государства.

В эту сумму входит оплата проживания двух лидеров государств в роскошном отеле Capella на острове Сентоса, а также обеспечение безопасности и создание международного пресс-центра. Помимо этого, накануне саммита ожидалось увеличение потока приезжающих в Сингапур, каждый из которых вносит вклад в доход страны от туризма в размере около 1,5 тыс. cингапурских долларов в течение нескольких дней пребывания, отметил премьер Ли Сяньлунь.

Помимо этого, отмечается, что Сингапур — одна из немногих стран, у которой налажены отношения и с КНДР, и с США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал саммит, отметив, что эта встреча отодвинула ситуацию от той критической точки, в которой она находилась несколько месяцев назад.