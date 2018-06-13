Песков пошутил насчет обвинений России в финансировании Brexit

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что британский бизнесмен Аррон Бэнкс встречался с послом России в Великобритании Александром Яковенко, якобы для финансирования Brexit, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Брекзит устроил один бизнесмен в Великобритании? Это новая информация, нам предстоит ее проанализировать, мы этого не знали», — ответил Песков на дополнительное уточнение о роли Бэнкса в Брекзите.

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Песков также отметил, что с российским послом в Лондоне и британским послом в Москве в течение года встречаются сотни предпринимателей.

Ранее сообщалось, что Бэнкс отверг подозрения в том, что Яковенко якобы выделил российские деньги на кампанию в поддержку выхода Великобритании из состава Европейского союза.