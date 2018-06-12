Глава МИД Франции отметил положительную динамику переговоров «нормандской четверки»

Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «нормандской четверке» удалось достичь соглашения по шести ключевым пунктам обсуждения по Донбассу, передает РИА «Новости».

Министр отметил интенсивность, качество и положительную динамику дискуссии.

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«Все стороны обязались выполнять устойчивое перемирие, речь идет об отводе тяжелого вооружения, отводе войск в трех пилотных зонах и разминировании региона. Также шла речь о доступе без вмешательства наблюдателей ОБСЕ», рассказал Ле Дриан.

Министр выразил готовность работать над параметрами возможной миссии ООН на востоке Украины. Кроме того, французская сторона, как и немецкая, предложила дополнительные средства и ноу-хау для разминирования.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал состоявшиеся в Берлине переговоры «нормандской четверки» по Донбассу «исчерпывающим, очень открытым и конструктивным» диалогом.