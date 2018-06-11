Путин рассказал о здоровье Собчака после поражения на выборах главы Петербурга

В интервью для документального фильма «Дело Собчака» российский президент Владимир Путин поделился своим мнением о состоянии здоровья Анатолия Собчака в 1997 году после его поражения на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».

По словам Путина, Собчак «не гримасничал», когда находился на больничной койке и не занимался имитацией болезни. Президент также подчеркнул, что бывший губернатор Петербурга действительно был болен и ему требовалось срочное лечение.

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В июне 1996 года Собчак не был избран губернатором Санкт-Петербурга. Он потерпел поражение от своего заместителя Владимира Яковлева. В 1997 году Генеральная прокуратура начала допрашивать его в качестве свидетеля по делу о коррупции в органах власти Петербурга. В этом же году он был обвинен в злоупотреблениях полномочиями на посту главы города, а в ноябре Собчак улетел во Францию для лечения в парижском госпитале.

Ранее дочь Собчака Ксения заявляла, что западная и российская публики увидят разные версии фильма «Дело Собчака».