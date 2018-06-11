Мария Гайдар решила уйти из Одесского облсовета

Мария Гайдар решила сложить с себя полномочия депутата Одесского областного совета. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на проект решения облсовета.

Отмечается, что данный вопрос будет рассмотрен на следующей неделе.

«Досрочно прекратить полномочия депутата Одесского областного совета Гайдар М.Е., избранного в многомандатном избирательном округе по избирательным списком Одесской территориальной организации партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», — говорится в проекте решения.

Мария Гайдар, дочь Егора Гайдара, отказавшаяся от российского гражданства в 2016 году, занимала различные государственные посты на Украине. Так, Гайдар была заместителем Михаила Саакашвили на посту губернатора Одесской области, а позднее стала советником президента Украины Петра Порошенко.