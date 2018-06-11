Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу провести второй раунд саммита США – Северная Корея в Пхеньяне в июле. Об этом пишет газета «Чунан Ильбо» со ссылкой на источник.

По словам источника, такое предложение содержалось в письме, которое 1 июня передал Трампу заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль.

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Ранее северокорейское агентство ЦТАК рассказало, что на саммите Трампа и Ким Чен Ына планируется обсудить «новые отношения» между двумя государствами.

Трамп в своем твиттере отметил, что почувствовал воодушевление в сингапурском воздухе.