Ким Чен Ын поблагодарил премьера Сингапура за организацию саммита

Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил премьер-министра Сингапура Ли Сяньлуна за вклад в организацию саммита США – Северная Корея. Об этом сообщает агентство ЦТАК.

10 июня северокорейский лидер провел встречу с сингапурским премьером.

«Высший руководитель выразил глубокую признательность за искреннее содействие правительства Сингапура, оказавшего все условия и всякие услуги для исторического саммита глав КНДР и США и переговоров», — говорится в сообщении северокорейского агентства на русском языке.

Ли Сяньлун, в свою очередь, выразил надежду, что саммит двух стран станет «важной вехой в достижении мира и стабильности на Корейском полуострове».