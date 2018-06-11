Дочь американского посла в России назвала Трампа «диктатором»

Американская телеведущая Эбби Хантсман, дочь американского посла в России Джона Хантсмана, извинилась за то, что случайно назвала президента США Дональда Трампа «диктатором». Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, в передаче Fox & Friends на телеканале Fox News Хантсман назвала саммит Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына встречей «двух диктаторов». При этом ее гость, бывший директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи не обратил внимание на эти слова ведущей.

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Позднее Хантсман принесла извинения за оговорку, однако пользователи твиттера продолжают публиковать отрывок из передачи, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что Трамп и Ким Чен Ын прибыли в Сингапур, где 12 июня пройдет их встреча.