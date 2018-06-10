Генконсул России заявил о низшей точке в отношениях с США

Генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников заявил, что отношения Соединенных Штатов и России опустились до самой низкой точки со времен «холодной войны», передает РИА «Новости».

«К сожалению, связи между Россией и США вопреки усилиям и надеждам русского мира в этой стране проходят сейчас очередное испытание на прочность, опустившись, пожалуй, до самой низшей точки со времен «холодной войны», — сказал Овсянников во время выступления на отчетно-выборном форуме соотечественников в США.

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По его мнению, в мире в данный момент идет «игра без правил», в которой провокации становятся обыденным явлением. В описанных им условиях Россия, по его словам, продолжает выступать за «стабильные и предсказуемые» отношения. Генконсул подчеркнул, что российские власти предпринимают максимальные усилия, чтобы сохранить «мосты» между странами, а также «не ухудшить» ситуацию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится «как только, так сразу».