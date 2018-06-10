Порошенко поблагодарил G7 за поддержку Украине

Украинский президент Петр Порошенко поблагодарил членов G7(«большой семерки») за поддержку украинской стороне. Об этом политик написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Порошенко, встреча с лидерами в Шарлевуа и контакты с лидерами G7 свидетельствуют о том, что Украина относится к ключевым приоритетам свободного мира.

Реклама

«Благодарен лидерам «большой семерки» и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины», — заявил Порошенко.

Он также приветствовал заявления украинских партнеров о том, что российской стороне «следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства».

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции после саммита стран ШОС рассказал о деталях разговора с президентом Украины Петром Порошенко.