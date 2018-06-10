Пашинян приедет в Россию

Глава армянского внешнеполитического ведомства Зограб Мнацаканян рассказал, что премьер страны Никол Пашинян намерен посетить Россию на неделе с 11 по 17 июня. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Как отмечается, эту информацию также подтвердил пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян. Он уточнил, что Пашинян поучаствует в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу, которая пройдет 14 июня в московских «Лужниках».

Ранее Пашинян провел в Ереване встречу с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.