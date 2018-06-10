Глава МИД Сингапура встретился с Ким Чен Ыном

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан заявил, что встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он написал в своем твиттере.

Глава сингапурского МИДа также опубликовал совместное фото с северокорейским лидером.

«Встретил председателя Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур», — написал Балакришнан.

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12 июня в Сингапуре пройдет встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Ранее СМИ сообщили, что самолет китайских авиалиний, на борту которого находился лидер Северной Кореи, прибыл в аэропорт Чанги. До этого в Сингапур прилетел грузовой самолет, сопровождавший делегацию Ким Чен Ына.