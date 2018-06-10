Путин: Россия не выходила из G8

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не покидала «большую восьмерку», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао.

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«Что касается возврата в «семерку», или «восьмерку», мы из нее не выходили. Это коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве», — сказал Путин.

Он отметил, что, по данным МВФ, по паритету покупательной способности страны ШОС превзошли страны «большой семерки».

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай подтвердили высокий уровень отношений.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию саммита ШОС.