Путин приступил к работе на втором дне саммита ШОС

Президент России Владимир Путин приступил ко второму рабочему дню саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в китайском городе Циндао, передает РИА «Новости».

Ожидается, что после торжественной церемонии встречи лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества и совместного фотографирования начнется заседание глав государств, входящих в ШОС, в узком составе. В качестве председателя заседания выступит лидер Китая Си Цзиньпин.

Затем лидеры ШОС продолжат переговоры в расширенном составе, после того, как к ним присоединяться лидеры стран-наблюдателей, а также представители международных организаций, после чего Си Цзиньпин вновь выступит с приветственной речью. Также состоится церемония подписания документов, определяющих вектор направления развития организации на несколько ближайших лет.