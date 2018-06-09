Telegraph: рука Трампа побелела от рукопожатия Макрона

После рукопожатия президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G7на руке президента США Дональда Трампа остались белые следы. Об этом сообщает The Telegraph.

На фотографии со встречи двух лидеров, сделанной спустя мгновение после рукопожатия, заметны белые следы на коже руки американского президента.

Реклама

«Он мой друг. У нас с самого начала были отличные отношения», — заявил Трамп.

Макрон, в свою очередь, назвал их переговоры «прямыми и открытыми».

«Хотя иногда мы и не согласны друг с другом, мы разделяем общие заботы и ценности, разделяем готовность совместно приносить результат», — заявил французский лидер.

Издание также отмечает, что год назад, когда американский президент участвовал в праздновании Дня взятия Бастилии, Макрон пожимал руку Трампу почти полминуты.

Ранее Макрон рассказал, как будет влиять на Трампа на саммите G7.