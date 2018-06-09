Politico: в Белом доме выбирают подарок для Ким Чен Ына

В Белом доме тщательно подбирают подарок для лидера КНДР Ким Чен Ына по случаю встречи на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре 12 июня, сообщает Politico.

Выбор «правильного подарка» для лидера КНДР Ким Чен Ына по случаю саммита будет деликатной задачей, говорит член Совета по международным отношениям США Скотт Снайдер.

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«Поиск правильного подарка для Ким Чен Ына будет деликатной задачей. Он одновременно не должен ни оскорблять лидера, ни чрезмерно чтить лидера», — сказал Снайдер.

Также внимание будет приковано к тому, что подарит Трампу Ким Чен Ын в ответ.

Ранее руководители КНДР на таких встречах дарили различные подарки от щенков до деликатесов. Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт в 2000 году во время своего визита в Пхеньян подарила Ким Ир Сену — большому поклоннику баскетбола — мяч с автографом легенды НБА Майкла Джордана.

Отмечается, что подарки на таких встречах является протокольной частью.

Ранее президент России Владимир Путин во время визита в Пекин подарил главе КНР Си Цзиньпину русскую баню.