Трамп ответил на вопрос о Крыме

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о том, должен ли Крым быть признан российским, передает Fox News.

«Вы должны спросить президента (Барака) Обаму, потому что он был тем, кто позволил отдать Крым», — заявил Трамп.

При этом он не стал уточнять своего отношения к этому вопросу.

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«Обама может много чего говорить, но это он позволил России присоединить Крым. Возможно, у меня было бы совсем другое отношение», — отметил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы подписания коммюнике по итогам саммита «Большой семерки». На саммите Трамп заявил, что хочет вернуть Россию в G8.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.