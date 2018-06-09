Трамп ответил на вопрос о Крыме
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о том, должен ли Крым быть признан российским, передает Fox News.
«Вы должны спросить президента (Барака) Обаму, потому что он был тем, кто позволил отдать Крым», — заявил Трамп.
При этом он не стал уточнять своего отношения к этому вопросу.
«Обама может много чего говорить, но это он позволил России присоединить Крым. Возможно, у меня было бы совсем другое отношение», — отметил Трамп.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы подписания коммюнике по итогам саммита «Большой семерки». На саммите Трамп заявил, что хочет вернуть Россию в G8.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.