МИД России заявил об обострении обстановки в Донбассе

В МИД России заявили об обострении обстановки в Донбассе. Об этом говорится в опубликованном комментарии департамента информации и печати ведомства в связи с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова в министерской встрече в «нормандском» формате.

«Сегодня на юго-востоке (Украины) обстановка вновь начинает обостряться… ВСУ грубо нарушаются договоренности о разведении сил и средств сторон. Так и не осуществив это процесс в станице Луганской, украинские силовики интенсивно укрепляются в населенных пунктах Золотое и Петровское, откуда ими и ополченцами Донбасса осенью 2016 г. были отведены войска и техника», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что украинская сторона «не предлагает жителям юго-востока никаких политических гарантий, всячески провоцируя напряженность на линии соприкосновения, использует любую возможность для ужесточения экономической, торговой и транспортной блокады региона».

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что минского формата переговоров по ситуации в Донбассе не существует.