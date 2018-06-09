СМИ: Абэ и Ким Чен Ын могут впервые встретиться в России

Первая личная встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и лидера КНДР Ким Чен Ына может пройти в России, сообщает японское агентство Kyodo.

Оба политика получили приглашения на Восточный экономический форум. Если обе стороны его примут, то встреча может пройти на полях форума.

Реклама

Отмечается, что высокопоставленные представители КНДР и Японии могут встретиться на конференции по безопасности, которая пройдет в Улан-Баторе.

Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября.

Ранее стало известно, когда Ким Чен Ын приедет в Сингапур для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.