СМИ: Абэ и Ким Чен Ын могут впервые встретиться в России
Первая личная встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и лидера КНДР Ким Чен Ына может пройти в России, сообщает японское агентство Kyodo.
Оба политика получили приглашения на Восточный экономический форум. Если обе стороны его примут, то встреча может пройти на полях форума.
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Отмечается, что высокопоставленные представители КНДР и Японии могут встретиться на конференции по безопасности, которая пройдет в Улан-Баторе.
Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября.
Ранее стало известно, когда Ким Чен Ын приедет в Сингапур для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.