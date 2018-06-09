Роухани призвал Россию к «серьезному диалогу» по ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран и Москва должны наладить «серьезный диалог» в связи с выходом США из ядерного соглашения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом он сказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Что касается незаконного выхода США из этих соглашений, тут требуется более серьезный и более важный диалог между нашими странами», — отметил Роухани.

Реклама

По его словам, Россия сыграла конструктивную и важную роль в исполнении ядерных соглашений.

Ранее сообщалось, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил перспективы сохранения ядерного соглашения с послом Ирана в Москве Мехди Санаи. Также дипломаты обсудили другие актуальные вопросы международной повестки дня.