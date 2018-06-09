Меркель заявила о невозможности возвращения России в G8 из-за Украины

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что страны-участницы G7 обсудят вопрос возвращения России к данному формату саммитов только после того, как будет достигнут «существенный прогресс» при решении проблем с Украиной. Об этом сообщает Reuters.

«Мы все согласны, что возвращение России к формату саммитов G7 не может произойти до существенного прогресса в отношении проблем с Украиной», — сказала Меркель.

Реклама

Она подчеркнула, что данную точку зрения разделяют все участвующие в переговорах страны.

Ранее в Канаде подтвердили, что в кулуарах саммита обсуждался вопрос о возвращении России в G8.