МИД Ирана заявил об отсутствии перспектив для диалога с США

Представитель иранского МИДа Бахрам Касеми заявил о невозможности переговоров США, поскольку американская сторона использует «язык угроз», передает РИА «Новости».

По словам Касеми, американскому президенту Дональду Трампу не следует надеяться на соглашение с Ираном, вместо итого нужно прекратить санкции и угрозы по отношению к другим народам и странам.

Реклама

«Пока США не начнут говорить с уважением с великой древней и цивилизованной иранской нацией… а не на языке угроз и санкций, каких-либо перспектив для диалога с США в какой бы то ни было сфере представить нельзя», — сказал Касеми.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа не подталкивать Тегеран к выходу из ядерного соглашения.